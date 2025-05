Com uma série de concertos marcados, Noble tem estado longe de casa. No entanto, tal não o impede de manter o contacto com quem ama, conforme fez questão de realçar numa partilha que fez na sua página de Instagram.

Mostrando uma imagem de uma videochamada que fez com a avó, o cantor de 'Honey' deixou a seguinte mensagem:

"Isto de andar na estrada é muito bonito e, para um artista, é vital, mas não há nada com ver a carinha da minha avó feliz por me ver bem!

Se ainda não ligaram para casa hoje, liguem. Se não for por vocês, que seja pelos vossos".

Ora veja:



© Instagram/Noble

