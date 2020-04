Respeitar o luto e as necessidades do outro. Enquanto que para uns pode ser importante dialogar sobre a pessoa perdida, outros valorizam o estar em silêncio, em confronto com os próprios pensamentos. É importante compreender que o desejo de dialogar sobre a pessoa perdida não representa uma negação da perda, assim como estar em silêncio não significa que a pessoa desvalorize a perda. Todos apresentamos formas diferentes de gerir a dor. No entanto, é importante encontrar um equilíbrio, para que as necessidades de todos os membros da família sejam satisfeitas. Por exemplo, podem existir momentos de partilha da dor, com recurso aos rituais e outros momentos de reflexão individual, para que cada um tenha o seu espaço pessoal, mas exista a sensação de que, enquanto família, estão a gerir a perda. Sentir que o outro está disponível para nos escutar é fundamental, assim como sentir que somos respeitados.