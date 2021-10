A depressão consiste num distúrbio do estado de ânimo que faz com que os sentimentos de tristeza, perda, ira e/ou frustração interfiram com a vida quotidiana durante um período de tempo prolongado. Apesar de afetar muitas pessoas em todo o mundo, esta ainda suscita algumas dúvidas e ideias feitas. Medeiros Paiva, psiquiatra, elucida-nos sobre esta doença. Uma patologia que assenta em alterações morfológicas e bioquímicas do cérebro através das suas células, os neurónios, que se repercute, posteriormente, numa incapacidade funcional e laboral.