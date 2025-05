O uso do frio para a conservação dos alimentos permite retardar ou inibir a deterioração dos alimentos por bactérias e fungos. As temperaturas inferiores a 5ºC reduzem a velocidade do crescimento das bactérias.

Os alimentos que se degradam com maior facilidade (frescos) devem ser armazenados no frigorífico, entre os 0 a 5ºC. A sua organização deve respeitar as diferenças de temperatura no seu interior, pelo que os lacticínios, os produtos de charcutaria e os produtos já abertos ou já preparados, devem ser colocados nas primeiras prateleiras.

No caso dos lacticínios, deve respeitar os prazos de validade indicados nas embalagens e dispor à frente os alimentos com prazo de validade mais curto. No caso dos produtos de charcutaria poderá mantê-los no frigorífico cerca de 4 a 5 dias e dos produtos já preparados 1 a 2 dias.

Zona intermédia do frigorífico

Na zona intermédia do frigorífico, deverá colocar a carne e pescado crus e/ou cozinhados, separados em recipientes adequados (plástico, vidro ou inox) por 1 a 3 dias. Caso tenha alimentos em descongelação deve colocá-los nas prateleiras inferiores e em recipientes de modo a evitar o seu derrame. No caso dos legumes e frutas frescos deve coloca-los nas gavetas inferiores e por 3 a 20 e/ou 60 dias (no caso dos legumes).

Caso algum alimento apresente cor ou odor desagradável, elimine-o e higiene o local onde estava armazenado.

Porta do seu frigorífico

Na porta do seu frigorífico, deverá colocar os ovos, a manteiga e/ou embalagens de leite já abertas. No caso dos ovos, não os lave antes de os armazenar e poderá mante-los no frigorífico entre 20 a 28 dias. No caso da embalagem de leite, apenas 3 dias.

No caso da congelação, poderá manter os alimentos por um período mais longo do que a refrigeração e a temperatura deve ser -18°C, sendo indiferente o local onde se colocam os alimentos, uma vez que a temperatura é uniforme em todo o compartimento. Deve apenas garantir que não o enche demasiado para permitir a circulação de ar frio.

No caso de alimentos como a carne, poderá ser conservada pelo período de 6 a 12 meses e no caso do pescado 3 a 6. No caso dos pratos cozinhados poderá armazena-los por 3 meses, assim como os pães e bolos. As hortaliças pelo período de 1 ano. Sempre que armazenar estes alimentos deve utilizar recipientes/sacos adequados de forma a evitar o contacto direto do alimento com o frio. Caso o alimento apresente uma alteração de cor, deve ser rejeitado.

Um artigo de Catarina Sousa, nutricionista na Unidade de Dietética e Nutrição do Hospital Lusíadas Lisboa.