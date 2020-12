A descongelação não deve ser feita à temperatura ambiente, sob água corrente ou no microondas, uma vez que estes ambientes são propícios à proliferação bacteriana.

A maneira segura de descongelar alimentos é dentro do frigorífico, ainda que exista um prazo para que estes fiquem armazenados sem se estragar.

A seguir apresenta-se uma tabela desenvolvida pelo Departamento de Agricultura do Governo dos Estados Unidos com as recomendações do tempo que cada alimento pode ser armazenado no frigorífico ou no congelador:

Em relação ao tempo máximo de congelação de peixe, recomendo:

Peixe magro ou meio gordo (pescada, raia): 6 meses.

Peixe gordo (atum, salmão, sardinhas, carapaus), marisco: 3 meses.

Neste caso, após a descongelação recomenda-se o consumo em 72h (no máximo) e não deverá ser novamente congelado.

As recomendações são de Ana Rita Lopes, Nutricionista e responsável pela Unidade de Nutrição Clínica do Hospital Lusíadas Lisboa.