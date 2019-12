No ser humano, a ingestão de leite inicia-se desde o nascimento e de um modo geral é mantida durante toda a vida. De acordo com a Direção-geral da Saúde (DGS) a recomendação da ingestão diária de lacticínios é de 2 a 3 porções por dia.

Considera-se que uma porção de leite equivale a 1 copo de 250 ml. Na atualidade, por diversas razões de saúde (ex: intolerância à lactose) ou por crenças alimentares, o leite pode ser substituído por leite sem lactose ou por bebidas de origem vegetal, porém dado se tratarem de alimentos com diferentes origens, é essencial a análise e leitura dos rótulos para se identificar quais as bebidas nutricionalmente equivalentes.

O leite de vaca pode ser substituído por leite com baixo teor em lactose ou por leite sem lactose. Trata-se igualmente de um leite de vaca submetido a um processamento tecnológico em que é adicionada uma enzima (a lactase), responsável pela degradação da lactose presente no leite, podendo obter-se diferentes quantidades de lactose neste alimento.

Desta forma, quando se compara o leite comum com as opções sem lactose obtêm-se os seguintes resultados:

Em termos de lactose, as bebidas de origem vegetal pode ser alternativas ao leite de vaca, nomeadamente as bebidas de soja, de amêndoa, de avelã, de coco, de arroz e de aveia. Estas bebidas estão aptas para intolerantes à lactose e alérgicos à proteína do leite de vaca. No entanto, estas bebidas apresentam diferenças significativas a nível nutricional.

Vantagens das bebidas de origem vegetal

Não contêm lactose;

Têm um teor inferior de ácidos gordos saturados (excepto bebida de coco);

Presença de fibra alimentar.

Desvantagens