A cada hora ocorrem três acidentes vasculares cerebrais, em Portugal, o que nos obriga a dizer que o dia do AVC é todos os dias e em todas as horas. Tome nota das recomendações da médica e nutricionista Sandra Alves, membro da Sociedade Portuguesa do AVC.

O acidente vascular cerebral (AVC) não escolhe idades, mas escolhe diabéticos, hipertensos, fumadores, obesos, sedentários, consumidores excessivos de bebidas alcoólicas… E quanto maior o número de fatores de risco, maior é o risco do AVC aparecer e mudar mais uma vida. Em cada três portugueses que sofrem um AVC, um irá morrer, outro ficará com incapacidade permanente, muitas vezes, severa, e apenas um terceiro acabará por lhe sobreviver. Mas a cada português que escolhe, o AVC estende primeiro a mão pedindo mudanças. Precisamos de mudar os estilos de vida para revertermos esta caminhada para o abismo. Mudar hábitos alimentares, deixar de fumar, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e praticar atividade física de forma mais regular. E quando o médico diz que está tudo na mão de cada um de nós, é literalmente verdade. Faça o exercício de olhar para a sua mão: - os 5 dedos correspondem às 5 refeições que devemos realizar por dia; - as duas mãos juntas em forma de colher são a quantidade de hortaliças e legumes no prato; - a palma da mão é equivalente à quantidade de carne ou peixe que podemos ingerir ao almoço e jantar; - o punho fechado corresponde à quantidade de arroz, massa, batata ou leguminosas a acompanhar a refeição; - uma mão em forma de colher encaixa a porção de fruta a cada refeição; - a espessura de dois dedos (indicador e dedo médio) ditam a quantidade máxima de queijo; - a ponta do indicador é a quantidade de sal, açúcar ou azeite permitidos para tempero e confeção durante o dia. E se juntarmos os ensinamentos da nossa mão aos dos nossos pés que, todos os dias, nos pedem atividade física pelo menos 20 a 30 minutos, estaremos a proteger ainda mais células do nosso cérebro. Prevenir é o melhor remédio. Cada AVC que se previne, é menos um AVC que se trata. As explicações são da médica e nutricionista Sandra Alves, membro da Sociedade Portuguesa do AVC.