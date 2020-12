Para alguns, as férias representam um período fácil na gestão do peso. Têm mais tempo para fazer atividade física e conseguem organizar melhor as suas rotinas alimentares. Mas a maioria das pessoas tem mais dificuldade em gerir o seu peso durante este período, uma vez que se torna muito fácil ceder às tentações dos muitos doces (e salgados) que lhe passam pela frente, do tudo incluído ou de um bom pequeno-almoço de hotel.

É nesta fase que as pessoas descomprimem e tendem a compensar-se com algumas iguarias com a desculpa de "Eu mereço" ou "É só desta vez" ou ainda "Só cá venho uma vez no ano". A quebra da rotina alimentar e a ausência de atividade física levam ao aumento de alguns quilos nesta altura. Não é dramático, desde que não seja em demasia. Se engordou um quilo em uma ou duas semanas poderá perdê-lo sem muito esforço.

Basta que retome rapidamente as suas rotinas alimentares e de atividade física. No entanto, muitas vezes o difícil é recomeçar. O início é sempre adiado e o quilo vai ficando até ao Natal, época em que engordamos mais um. Para ficar em forma entre o período de férias e a quadra natalícia, siga as seguintes estratégias:

1. Faça um registo de tudo aquilo que ingere. Não se esqueça de nada, até um amendoim conta.

2. Analise o seu registo e verifique se: petiscou o dia todo, se passou muitas horas sem comer, se comeu doces ou se ingeriu alimentos muito gordos.

3. Se algum dos comportamentos descritos no ponto anterior se verificou, deve evitá-lo no dia seguinte. Continue a fazer o seu registo nos dias seguintes, analise-os e faça as respetivas melhorias até alcançar o objetivo de perda de peso. Faça o mesmo para a atividade física.

Por que o deve fazer?

Estudos científicos demonstraram que o registo alimentar e de atividade física realizado diariamente é, talvez, o melhor método para perder e manter o peso. As anotações realizadas no registo implicam uma consciencialização do nosso comportamento alimentar e de atividade física, promovendo uma alteração dos comportamentos menos saudáveis, induzindo a perda e manutenção do peso.

Texto: Teresa Branco (fisiologista da gestão do peso e diretora do Instituto Prof. Teresa Branco)