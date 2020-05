A glicose e a frutose passam diretamente para o sangue, sem que o corpo humano precise de exercer qualquer transformação. Para além destes compostos, contém ainda substâncias importantes e indispensáveis ao organismo como cálcio e fósforo, necessários para a formação e manutenção de dentes saudáveis, assim como sódio, potássio, magnésio e ferro. Seja qual for o tipo, o mel deve ser mantido num frasco de vidro bem fechado, num local seco e fresco.

Um quilo de mel equivale a três quilos de peixe

São surpreendentes os valores vitamínicos do mel apontados pelos cientistas ao longo das últimas décadas. Um quilo deste alimento é equivalente a 50 ovos, a 25 bananas, a seis litros de leite, a três quilos de peixe, a cinco quilos de maçãs, a 40 laranjas, a 900 gramas de cenoura ou ainda cinco quilos de ervilhas. Ficou convencido? E se lhe dissermos que este alimento, um medicamento natural, protege a saúde cardiovascular e também combate o colesterol.

É especialmente recomendado para quem sofre de anemia, de broncopneumonia, de asma, de bronquite, de gripe, de rouquidão, de tosse e até de deficiências cardíacas. O poder bactericida do mel, também está aliado às suas virtudes laxativas, melhorando significativamente o trânsito intestinal. Ao mesmo tempo, é apontado, por especialistas nacionais e internacionais, como um excelente tonificante dos músculos, dos tecidos cutâneos, dos nervos e de vários órgãos.

O poder curativo do mel

Todos os que ingerem este alimento com alguma frequência podem beneficiar de uma resistência acrescida a doenças infecciosas, asseguram cientistas. Em 2008, comparando-o com a sacarose, o açúcar extraído da cana-do-açúcar ou da beterraba, os autores de um estudo científico identificaram efeitos positivos do mel no equilíbrio da glicose, do colesterol e do triacilglicerol, os triglicerídeos formados pela união de três ácidos gordos da cadeia lateral de glicerol.

O glicerol é um composto simples que contém três grupos de compostos que se acumulam no tecido adiposo, principalmente nas células adiposas. Em abril de 2020, uma investigação internacional descobriu que o mel escocês terá, alegadamente, (ainda) mais nutrientes do que o dos restantes países, sendo também mais rico em manganésio do que o dos cerca de 200 países que foram analisados pela Fera Science Limited em parceria com a Scottish Bee Company.

Ainda que o escocês possa ser (ainda) mais saudável, o português não se lhe fica nada atrás. Rico em antioxidantes, substâncias que contribuem para uma redução da pressão sanguínea, é menos prejudicial para os diabéticos do que o açúcar, garantem ainda os cientistas. Uma revisão de 26 estudos com uma amostra de 3.011 voluntários, levada a cabo em 2015, produziu um relatório que atesta as capacidades renegeradoras e curativas do mel no tratamento de feridas.