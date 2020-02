São a maneira mais rápida e simples de poder desfrutar de todos os benefícios que as plantas e os frutos proporcionam. No inverno, aquecem a alma. No verão, refrescam. Frias ou quentes, beba-as para reforçar a sua saúde e experimentar os seus variados sabores. Fazer uma infusão corretamente é, apesar de aparentemente fácil, uma arte, mas é muito fácil de dominar. Conheça, de seguida, os segredos de uma preparação perfeita e tire partido das suas infusões.

Em qualquer supermercado ou ervanária, encontra facilmente as folhas e as flores das ervas mais comuns, podendo depois misturar as que mais lhe convêm em cada momento. Lembre-se que pode usar tanto a folha picada seca ou fresca. Se usa mais as secas deite apenas uma colher pequena por cada chávena. No caso das ervas frescas, o ideal é usar duas pequenas colheres por cada chávena. Deste modo, manterá o sabor e beneficiará das propriedades que procura.

Se é um grande apreciador de chás e de infusões, quentes ou frias, consulte um especialista sobre as quantidades que pode ingerir por dia. Nem todas as plantas são iguais, contêm as mesmas substâncias ou não funcionam da mesma maneira. Por exemplo, não há qualquer problema em tomar seis chávenas de infusão de camomila por dia mas, no caso de outras ervas, como a erva-de-santa-maria, se tomadas nessas quantidades, podem intoxicar o organismo.

Os preceitos de (uma boa) preparação passo a passo

1. Verta a água sobre as ervas mal acabe de ferver.