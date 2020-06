É importante nesta fase começar a ter em atenção o consumo moderado de óleos, gorduras, sal e açúcar, pois podem contribuir para o aumento da massa gorda e envelhecimento precoce.

Dos 40 aos 50 anos

Aos 40 anos, a gordura corporal aumenta e é necessário adquirir algumas precauções. O consumo de proteína é fundamental para ganhar massa muscular, o que consequentemente aumentará o metabolismo, que nesta fase está em declínio constante.

Idade 50 e +

Nesta idade, o indivíduo apresenta-se mais sedentário, consome menos quantidade de proteínas e ingere menos água. Com a menopausa começam a surgir problemas ósseos, por isso é crucial ter uma alimentação correta.

Em Portugal, o aporte hídrico na população adulta é inferior ao recomendado em quase todos os grupos etários, sendo particularmente preocupante a situação no grupo etário mais elevado. Após os 50 anos, a hidratação corporal fica diminuída em cerca de 50%, pois o mecanismo de resposta de sede (composto pelos osmorrecetores) diminui com a idade. Por outro lado, a quantidade total de água no organismo também é inferior em virtude da perda de massa muscular e ocorre igualmente uma redução da função renal.

Alguns nutrientes importantes nesta fase da vida são o cálcio, ferro, zinco, magnésio (vegetais folhosos são as melhores fontes, seguidos por legumes, produtos marinhos, nozes, cereais e derivados do leite); fósforo (sementes de abóbora, soja, amêndoa, semente de girassol, sardinha, amendoim); vitamina D (Leite e derivados, gema de ovo, peixes); vitamina A (fígado, leite e derivados, ovos, cenoura, batata doce, manga, espinafre, brócolos); vitamina C (limão, laranja, caju, manga, papaia, morango e kiwi); vitamina B12 (alimentos de origem animal são as únicas fontes naturais de vitamina B12, como produtos lácteos, carne, fígado, peixes, ovos).

Um artigo de Sara Biscaia Fraga, nutricionista na Clínica Biscaia Fraga.