- Quantidade de acrilamida

A acrilamida é uma substância química potencialmente nociva que se forma quando os grãos de café são torrados. Estudos indicam que o café solúvel pode conter até duas vezes mais acrilamida do que o café torrado na hora. Uma exposição exagerada a esta substância pode danificar o sistema nervoso e aumentar o risco de aparecimento de cancro. No entanto a exposição de acrilamida através do consumo de café não é suficiente para ser prejudicial ao organismo, pelo que o seu consumo deve ser regular de forma a aproveitar todos os seus benefícios anteriormente referidos.

Para concluir, o consumo de café (seja expresso ou solúvel) deve ser limitado a 2 a 3 cafés normais por dia, em adultos saudáveis. Diversos estudos indicam que os momentos mais adequados para o consumir são entre as 9h30-11h30 e as 13h30-17h, ou seja, após os picos de produção de cortisol (uma hormona relacionada com a regulação do ciclo circadiano e com a manutenção do estado de alerta) de forma a evitar a tolerância à cafeína.

As explicações são da nutricionista Catarina Sofia Correia, da Clínica Tejo Saúde, Parceira Fitness Hut - Grupo VivaGym.