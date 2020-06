As sopas que a seguir lhe apresentamos combinam alimentos e ingredientes que reforçam o sistema imunitário, por apresentarem na sua composição nutricional selénio, vitaminas A, C e E. São, ainda alimentos de ação antiviral e antibacteriana.

Cada sopa apresenta um apontamento nutricional, onde poderá ficar a conhecer a ação dos alimentos selecionados e o valor calórico da respetiva sopa, para que previna a gripe ao mesmo tempo que mantém e corrige o peso.

1. Creme de couve portuguesa com feijão branco

Ingredientes:

− 310g de Couve Portuguesa

− 80g de Cogumelos frescos

− 210g de Cebola

− 10g de Alhos

− 110g de Feijão Branco

− 30g de Azeite Extra Virgem

− 1100ml de água

− Sal a gosto

Confeção:

Escolha as folhas da Couve. Lave-as bem e coloque numa panela, juntamente com os cogumelos frescos, lavados previamente, com a cebola e os alhos. Acrescente a água, mas não em demasia, para que a sopa não fique demasiadamente líquida.

Deixe levantar fervura, e assim que entre em ebulição, passe para lume brando e contabilize cerca de 20 minutos. Triture de forma a obter um puré, não demasiadamente fino e, acrescente o feijão branco. Para a confeção desta sopa, optámos por utilizar feijão branco enlatado, que já está cozido, pelo que deixámos apenas por mais 5 minutos em lume brando.

Por fim, antes de desligar, acrescente o fio de azeite e tempere de sal. Sirva quente e bom apetite.

Apontamentos da nutricionista:

Valor calórico por pessoa = 161 Kcal

Trata-se de uma sopa hipocalórica, portanto, excelente hipótese para quem pretende corrigir o peso ou manter o peso atingido. Excelente fonte de fitoquímicos, nomeadamente, os carotenóides, mais especificamente a luteína, existente nas folhas da couve. Excelente antioxidante, que previne as patologias oculares, como as cataratas.

Há, ainda, estudos que indicam que a riqueza destas folhas em folatos, cálcio e vitamina C faz dela um super alimento no combate à alteração do funcionamento celular, prevenindo desta forma o carcinoma do cólon, da mama e até do estômago. A presença do feijão branco vem permitir um maior grau de saciedade (especialmente se estes não forem triturados, como se indica na receita. Melhora o trânsito intestinal, reduz a absorção de açúcares e gordura.

Nota: se não está habituada/o a consumir leguminosas secas, comece por quantidades pequenas.