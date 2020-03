Os rins têm como missão filtrar o sangue, resgatando as substâncias úteis e eliminando as inúteis, pela sua toxicidade, através da urina. Se falham ocorre uma insuficiência renal séria, o organismo corre o perigo de ficar intoxicado por não conseguir desfazer-se de resíduos, que acabam por acumular-se. Saiba o que deve consumir com regularidade a fim de evitar problemas futuros.

Há ingredientes e substâncias que são seus aliados. O sódio e o potássio são duas delas. "O equilíbrio entre este dois nutrientes é mantido pelos rins, que entrarão em esforço caso a alimentação não os forneça em quantidades equilibradas", adverte a nutricionista Maria Paes Vasconcelos. Outra é a água.

Beber no mínimo dois litros por dia favorece a boa atividade renal. A água é, tal como refere Maria Vasconcelos, "essencial para que o rim possa produzir um volume adequado de urina". "Caso seja insuficiente, haverá a necessidade de a concentrar, sobrecarregando, dessa forma, o funcionamento deste órgão", refere ainda a especialista.

Os alimentos a evitar

Alguns são desaconselhados. "Devem ser evitados os alimentos salgados, pois o sódio terá de ser excretado por este órgão. A ingestão excessiva de proteínas também deve ser evitada pois aumentará a produção de ureia, o que levará a um esforço aumentado do rim", remata a nutricionista. Para além disso, evite:

- Comer carne em excesso. Controle a ingestão de proteínas animais. Não é preciso comer carne diariamente, duas ou três vezes por semana é o suficiente, caso contrário obrigará os seus rins a trabalhar o dobro.

- Não cuidar da sua bexiga. A cistite, uma doença comum nas mulheres, que pode tornar-se crónica, representa um grande perigo para os rins, já que as bactérias da bexiga conseguem avançar pelas vias urinárias e chegar aos rins.

- Não controlar a tensão arterial. A hipertensão é muito prejudicial para o tecido renal.

Texto: Madalena Alçada Baptista com Maria Paes Vasconcelos (nutricionista)