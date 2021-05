O coração tem uma importante missão, a de assegurar a circulação sanguínea em todo o organismo. Mas nem sempre cuidamos dele da forma como merece, como mostram as taxas de incidência de doenças coronárias um pouco por todo o planeta. Infelizmente, as doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte em Portugal. Entre outras estratégias, uma forma de se proteger deste tipo de patologia é adoptar uma alimentação saudável e equilibrada.

Existem alimentos que, pelas suas características nutricionais, são particularmente benéficos para a saúde cardiovascular. Descubra, de seguida, quais são e comece a incluí-los mais na sua alimentação.

3 aliados do seu coração

Deve privilegiar, no seu quotidiano, alimentos que incluam estas três substâncias:

1. Vitamina C

Previne a oxidação das gorduras responsáveis pela formação de placas nas artérias. Para a adquirir, coma brócolos, citrinos e quivis.

2. Vitamina E

Favorece a circulação sanguínea. Está presente em óleos de frutos e sementes, na gema de ovo e no gérmen de cereais.

3. Ómega-3

Protegem-nos da aterosclerose ao impedir a obstrução das artérias. Segundo Maria Paes de Vasconcelos, nutricionista, "baixam os níveis de triglicéridos e reduzem a incidência de aterosclerose quando substituem as gorduras saturadas. Também é perigoso ingerir lípidos insaturados abundantemente. O objetivo é comer sempre uma quantidade moderada de gorduras", refere. Ingira-o no salmão, na cavalinha e nas sardinhas.

5 alimentos aliados da saúde cardiovascular

De acordo com esta especialista, deve privilegiar-se a ingestão de alimentos antioxidantes para evitar a aterosclerose. Por exemplo, gorduras vegetais com vitamina E e frutas e vegetais ricos em vitamina C e azeite, o único alimento reconhecido como capaz de subir os níveis de colesterol HDL (o chamado bom colesterol), além de peixes gordos ricos em ómega-3, como o carapau, a sardinha e o salmão. Para além disso, inclua, também, na sua alimentação os cinco alimentos que se seguem.

1. Brócolos

O seu elevadíssimo conteúdo de vitamina C e potássio previne algumas cardiopatias.

2. Chocolate

Os seus polifenóis liquidificam o sangue, pelo que diminuem o risco de trombos, coágulos de sangue que se formam nos vasos e que provocam trombose.

3. Alho

Muito usado na gastronomia portuguesa, promove a circulação sanguínea e reduz os níveis de colesterol.

4. Tomate

O seu elevado conteúdo de licopeno combate a aterosclerose.

5. Uvas

São ricas em polifenóis pelo que ajudam a reduzir as cardiopatias.