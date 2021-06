Recomendada para temperar saladas e para aromatizar pratos, a flor de sal, um ingrediente gourmet atualmente em voga, é formada pela primeira camada cristalina de sal que se forma pela evaporação da água nas salinas. "Do ponto de vista nutricional, não existem diferenças significativas para o sal comum", refere Miguel Rego, nutricionista. "Mas, tal como com o sal comum, há que ter cuidado na sua utilização", adverte, todavia, o mestre em saúde pública.

Em média, os portugueses consomem cerca de 12 gramas por dia, quando as recomendações internacionais apontam para cerca de cinco gramas por dia. O consumo excessivo de sal está associado às doenças cerebrovasculares, uma das principais causas de morte e invalidez permanente em Portugal, como o acidente vascular cerebral (AVC). "Uma culinária saudável inclui, obviamente, o sal ou a flor de sal, mas em porções reduzidas, fazendo uso mais regular de ervas aromáticas ou promovendo um saudável e saboroso contraste entre sabores doces e salgados", refere o especialista. São muitas as opções disponíveis.

Para aromatizar confeções no quotidiano, o nutricionista sugere ainda outra solução, muito fácil de implementar. "As marinadas, mergulhando a peça de carne ou peixe num suco ácido, conferem sabores agradáveis sem exigirem uma quantidade apreciável de sal", afirma Miguel Rego. Apesar de dever ser consumida com moderação, a flor de sal, que tem a vantagem de ser 100% natural, contém minerais e nutrientes essenciais, além de cálcio, magnésio, zinco e cobre.