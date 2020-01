Reduza o consumo de sal com estas três plantas silvestres

O problema do sal está, não apenas na quantidade mas, também, na qualidade. O sal comum que se vende nos supermercados tem na sua composição uma série de conservantes, anti humectantes. O verdadeiro sal, composto principalmente por cloreto de sódio e iões, é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos do planeta. No ser humano ajuda a regular a quantidade de água no organismo.

O sal foi, em tempos, precioso. Chegou a ser usado como moeda de troca, dando origem à palavra salário. Era tão importante que se construíam fortalezas para guardar e proteger as salinas. Em Portugal, as salinas de mar mais importantes são em Aveiro, no Algarve e no Samouco. Em terra, temos as salinas de Rio Maior, uma das mais conhecidas.

Temos no mercado muitas opções de sal saudável. O sal grosso não refinado, o sal marinho, o sal gema, a flor de sal e o sal dos Himalaias são apenas alguns exemplos. O sal de boa qualidade é mais caro mas podemos e devemos reduzir a quantidade se introduzirmos nos nossos pratos algumas plantas salgadas ou fortemente aromáticas, como a salicórnia, o funcho-marítimo ou ainda o tomilho-bela-luz.

1. Funcho-marítimo

Batizada Crithumum maritimum pelos cientistas, esta umbelífera ou apiácea também é conhecida por perrexil-do-mar, funcho-marinho, funcho-do-mar ou bacila. Esta planta é muito comum entre os rochedos da costa portuguesa. A sua raiz consegue penetrar nas mais pequenas fendas rochosas e, por vezes, chega a atingir os cinco metros de comprimento. Necessita de sal e da brisa húmida do clima marítimo mediterrânico ou oceânico.

As suas folhas carnudas, espessas e brilhantes são usadas para fins culinários e medicinais. Recomenda-se a ingestão das folhas cruas para melhor beneficiar da sua ação aperitiva, tónica e antiescorbútica. Pode ainda macerá-las em vinagre num frasco esterilizado, obtendo assim uns deliciosos picles.

Pode adicionar o funcho-marítimo em saladas, sandes e sopas. Esta planta aromática tem um sabor semelhante à cenoura crua com sal. Para conseguir um efeito depurativo e diurético, é mais eficaz uma infusão da planta fresca. Rico em sais minerais e em vitamina C, é muito aromático. Na Ilha do Pico, nos Açores, é tradição provar-se a primeira água-pé acompanhada de picles de perrexil-do-mar.

2. Tomilho

O Thymus mastichiana, uma lamiáceae, é outra planta aromática que deve considerar. Em Portugal, temos o privilégio de poder usufruir de alguns tomilhos endémicos e autóctones. Um deles é o tomilho-bela-luz, também conhecido por sal-purinho por, em tempos, se achar que poderia substituir o sal. É muito utilizado, portanto, na culinária. Na zona de Mértola, dão-lhe o nome de erva-ursa e usam-no em infusões.

Utilizam-no para tratar tudo e mais alguma coisa, desde gripes, febres, tosse, infeções da garganta, dores menstruais, infeções urinárias, hemorroidas, sistema linfático, sistema nervoso, problemas digestivos e por aí fora… De facto, este tomilho, tal como todos os outros, apresenta propriedades fortemente antisséticas, antifúngicas e antibacterianas.