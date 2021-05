Esta é a melhor época do ano para começar o seu jardim de aromas, seja na varanda, no terraço, no jardim ou mesmo dentro de casa. Comece por aromáticas mais simples e de que goste, como é o caso das anuais. Semeie em local definitivo salsa, coentros, manjericão, cebolinho, rúcula, hortelã. Pode utilizar uma mesma floreira para várias aromáticas. Tenha cuidado e deixe a hortelã sozinha pois ela é muito invasiva.

Não se esqueça também de pulverizar diariamente as suas sementeiras até as plantinhas começarem a germinar e ganhar alguma altura. Aí, já as pode começar a regar normalmente. Esta é, também, uma excelente época para plantar as suas aromáticas perenes, como o alecrim, a alfazema, a sálvia, a lúcia-lima e/ou ainda a erva-príncipe. Estas são algumas das que não devem faltar no seu futuro jardim de aromas.

Pode ter todas estas plantas em vasos ou em floreiras, caso seja esta a sua opção. Tenha, no entanto, atenção porque a lúcia-lima pode transformar-se num arbusto grande, embora seja de folha caduca. E a erva-príncipe também cresce muito, pelo que deve ponderar bem a sua localização. Quanto ao alecrim, Rosmarinus officinallis prostratus na designação científica, pode optar pelo rasteiro, se tiver menos espaço. Há muitas variedades de alfazemas no mercado, pelo que a possibilidade de escolha a este nível também é grande. As minhas favoritas são a Lavandula dentata e a Lavandula angustifolia, duas variedades botânicas muito apreciadas.

São, também, habitualmente, as que se dão melhor em vaso ou floreira, pelo que se revelam uma opção segura. Tenha ainda em atenção, ao planear o seu futuro jardim de aromas, que estas plantas devem estar, pelo menos, entre 30 a 40 centímetros afastadas umas das outras, para garantir o melhor desenvolvimento. Também é importante ter em conta que não deve encharcar a terra sempre que as regar. Depois, é só colher.

Texto: Teresa Chambel