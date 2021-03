50 plantas para a primavera e tudo o que precisa de saber para as cultivar

As condições climatéricas não obedecem necessariamente a calendários e a primavera pode chegar mais cedo... ou mais tarde! No entanto, todos os anos, por esta altura, o jardim enche-se de cores e aromas, ganhando novo fôlego para os meses seguintes. Esta estação, sempre muito aguardada, marca o reflorescimento da flora e caracteriza-se pela instabilidade térmica e geadas que podem afetar algumas plantas.

Em caso de geadas, proteja as plantas do seu jardim, um conselho de especialista que não pode, de todo, descurar. Veja, de seguida, como cuidar todas as suas espécies favoritas esta estação, aprendendo simultaneamente mais sobre muitas delas.

1. Prímula

Sombra e solo fresco constituem duas exigências desta planta para que tudo corra bem, mas atenção porque podem favorecer o aparecimento de fungos. Em tempo crítico, faça tratamentos preventivos contra o míldio e o apodrecimento da raiz. Adube com húmus e divida as matas depois de florescer. Esta planta dá-se bem em climas como o atlântico e mediterrânico, à sombra.

2. Tulipa

É das plantas mais precoces. A tulipa floresce em poucas semanas, o que constitui uma vantagem relativamente a outras. Nesta época, deve ser plantada em vaso mas no outono pode colocar os bolbos no terreno a 10 centímetros de profundidade, em solo ligeiro e bem drenado. Esta planta dá-se bem em todos os climas, a sol pleno.

3. Bellis

A Bellis Perennis, também conhecida por margarida-do-monte, forma bonitas bordaduras e jardineiras. Mantenha a planta em terra normal de jardim, ligeiramente argilosa e fresca, com o sol a incidir pelo menos durante cerca de três horas por dia. Regue periodicamente durante a época das geadas. Esta planta dá-se bem em climas como o continental e mediterrânico, ao sol.

4. Viburnum

Esta planta (na imagem abaixo) está prestes a florir, caso ainda não o tenha feito. No próximo verão, faça estacas para obter mais exemplares. Corte estacas com 10 centímetros e coloque a enraizar numa mistura de turfa e areia. Esta planta dá-se bem em todos os climas, exceto o tropical.

5. Marmeleiro-do-japão

Conduzido por uma parede, a Chaenomeles Japonica dá flores mais bonitas sobre os seus ramos, contudo desprovidos de folhas. Para isso, convém que primeiro pode de forma drástica os rebentos do ano anterior no verão. Deve também aclarar os ramos crescidos ou envelhecidos. Esta planta dá-se bem em todos os climas, ao sol ou com luz de qualidade.

6. Narciso

As flores necessitam humidade constante no solo mas sem encharcar para não apodrecer o bolbo. Não corte as folhas até ficarem murchas. Nesta altura faça um adubo rico em azoto. Esta planta esguia dá-se bem em todos os climas, ao sol ou sombra ténue.

7. Limoeiro

Não se prive de ter no jardim uma fruteira como o limoeiro. Ao sol e em local quente e protegido, o limoeiro dá numerosos frutos. No jardim, plante limoeiros separados entre si pelo menos cinco metros e controle a cochonilha. Pode após recolher os frutos e antes de florescer. Esta planta dá-se bem em climas como o mediterrânico, ao sol.

8. Camélia

Plante camélias em solo ácido. A água da rega não deve ser calcária e em locais sujeitos a geadas proteja dos primeiros raios de sol da estação para não danificar os botões de flor. Esta planta dá-se bem em climas como o atlântico, à sombra.

9. Pilriteiro

Forme sebes informais de altura média. Com sol produz frutos. Pode os ramos velhos de três em três anos. Esta planta dá-se bem em climas como o continental, ao sol.

10. Aliso

Faça cortes regulares. Vigie o ataque de caracóis. Esta planta dá-se bem em climas como o mediterrânico, ao sol.

11. Begónia

Aplique húmus antes de plantar uma begónia (na imagem abaixo). Mantenha as daninhas afastadas. Esta planta dá-se bem em todos os climas.

12. Buxo

De crescimento compacto e lento, é um arbusto que admite a topiária. O vento não o afeta. Esta planta dá-se bem em climas como o atlântico, ao sol.

13. Campainhas

Esta planta pede proteção em zonas húmidas. Não regue no outono. Esta planta dá-se bem em climas como o mediterrânico, ao sol.

14. Eranthis

As flores amarelas surgem na neve. Faça gupos de eranthis. Esta planta dá-se bem em climas como o atlântico, ao sol.

15. Forsitia

Nesta época, apesar de não ter folhas, cobre-se de flores. Resiste bem às geadas e deve ser podada após a floração. Esta planta dá-se bem em climas como o continental, ao sol.

16. Fritilaria

Gosta de terreno fresco e bem drenado. O seu aroma afasta os ratos. Esta planta dá-se bem em todos climas em sol-sombra.

17. Lírio

Depois da floração, adube com produto rico em azoto e divida a folhagem depois de seca. Esta planta dá-se bem em climas como o atlântico, ao sol.

18. Madressilva

Os seus ramos trepam pelos muros. Faça uma poda forte no inverno. Esta planta dá-se bem em climas como o continental, ao sol.

19. Acácia

Apesar de ser uma das espécies primaveris, a plantação desta variedade botânica é proibida em Portugal.

20. Amor-perfeito

O amor-perfeito (na imagem abaixo) é resistente ao frio. Apto para jardinagem. Para ter flores contínuas, corte as flores secas. Esta planta dá-se bem em todos os climas, ao sol.

21. Portucala

As flores brilhantes fechamse à noite. Coloque a planta em local quente e ao sol. Regue apenas se começar a murchar. Esta planta dá-se bem em climas como o tropical, ao sol.

22. Ranúnculo

Planta de canteiro, muito popular. Necessita solo profundo e protegido do vento. Esta planta dá-se bem em climas como o mediterrânico, ao sol.

23. Sédum

Adapta-se a solos pobres e porosos. Suculenta ideal para jardins de rochas ou bordaduras com boa drenagem. Esta planta dá-se bem em climas como o mediterrânico, ao sol.

24. Teucrium

Pode ser usada em bordaduras e como sebe pequena e atrativa. Desbaste na primavera para dar forma à estrutura. Esta planta dá-se bem em climas como o mediterrânico, ao sol.

25. Tumbérgia

Em pleno crescimento, não lhe deve faltar água. No resto do ano, água apenas em longos períodos de seca. Esta planta dá-se bem em climas como o tropical, ao sol.

26. Verbena

Ideal como rasteira, suporta bem a falta de água. Espace as regas para prevenir as doenças fúngicas. Esta planta dá-se bem em climas como o mediterrânico, ao sol.

27. Arábide

A arábide tem efeito herbicida, graças ao qual em poucos anos invade grandes suerfícies com a sua vegetação de pouco porte. Faça regas regulares. Cresce em ambientes frios e húmidos. As suas folhas são estreitas e tem abundantes flores pequenas. Esta planta dá-se bem em climas como o atlântico e o continental, ao sol.

28. Celinda

Esta planta destaca-se pelo perfume a laranja que as flores emanam. A falta de água não é problema, contrariamente aos encharcamentos. De dois em dois anos, elimine a madeira florida do ano anterior. Pode cultivar como bordadura mista ou como exemplar solitário. Esta planta dá-se bem em climas como o continental, ao sol.

29. Cercis

Esta pequena árvore floresce com muito calor, com ventos fortes, com geadas intensas. Tratase de uma planta muito resistente, sendo por isso adequada para ter em jardins de cidade. Não apresenta problemas de pragas ou doenças. Esta planta dá-se bem em climas como o mediterrânico, a sol pleno.

30. Rododendro

Este magnífico arbusto requer um terreno pouco profundo devido às suas raízes superficiais. Mantenha a planta húmida. Para regar, use água mole ou da chuva. Assegure-se que não lhe faltam nutrientes. O rododendro (na imagem abaixo) dá-se bem em climas como o atlântico, em sombra ligeira.

31. Lilás

Solo moderadamente rico em nutrientes, com boa drenagem e rega intensa nos meses mais quentes do ano. Isto é o que necessita o lilás para oferecer cor e fragrância. Suporta o calor e o frio. A acidez é prejudicial. Esta planta dá-se bem em todos os climas, a sol pleno ou meia sombra.

32. Cosmos

O cosmos produz uma folhagem semelhante à dos fetos. As flores são semelhantes às margaridas. O vento é seu inimigo porque pode quebrar os ramos. Como algumas são altas, resultam bem na parte traseira das bordaduras. Esta planta dá-se bem em climas como o mediterrânico e o continental, ao sol.

33. Verónica

Esta é uma planta que tolera na perfeição as condições salinas do ambiente e até a contaminação das cidades. Não gosta de frio intenso porque fazem murchar a ramagem. É aconselhável não podar. Esta planta dá-se bem em climas como o continental, ao sol.

34. Mahonia

Perfeita como sebe e corta-vento, assim como rasteira, a mahonia necessita solo bem drenado e rico em matéria orgânica. Esta planta produz raminhos de aromáticas flores amarelas e frutos de cor preta azulada. As suas folhas fazem lembrar as do azevinho, muito típico no Natal. Esta planta dá-se bem em climas como o atlântico e o mediterrânico, ao sol.

35. Aguilena

Para solo bem drenado, depois da época de esplendor, corte rente para que recupere forças. Não molhe as folhas ao regar. Esta planta dá-se bem em todos os climas, ao sol.

36. Anémona

Não admite transplante. Cuidado com os fungos. Esta planta dá-se bem em todos os climas, ao sol e em sol-sombra.

37. Calêndula

De cultivo fácil, perfeita para bordaduras. Esta planta dá-se bem em climas como o continental e o mediterrânico, ao sol.

38. Ceanothus

Não plante em solo calcário porque pode provocar clorose, o chamado amarelecimento. Pode necessitar tutores. Esta planta dá-se bem em climas como o continental e o mediterrânico, ao sol.

39. Senécio

Necessita solo fértil com boa drenagem e protegida das geadas. Gosta de humidade alta. Regue ao máximo quando tiver flores. Esta planta dá-se bem em climas como o mediterrânico, ao sol.

40. Clarkia

A clarkia (na imagem abaixo) produz flores muito atrativas para cortar e decorar jarras. Esta planta dá-se bem em climas como o mediterrânico, ao sol.

41. Goiveiro

Perfume delicioso. Quando atingir 20 centímetros, desbaste os ramos. Esta planta dá-se bem em climas como o mediterrânico, ao sol.

42. Eufórbia

A poda estival estimula nova folhagem. Proteja a planta no inverno. Esta planta dá-se bem em climas como o tropical, em sol-sombra.

43. Fresia

Bolbosa com espigas de flores erectas. Quando chegar a floração reduza a rega até o composto ficar praticamente seco. Esta planta dá-se bem em todos os climas, ao sol.

44 Glicínia

Trepadeira ideal para conduzir por pérgolas e gelosias. Os ramos compridos cheios de flores consomem muito adubo. As suas cores embelezam qualquer jardim. Esta planta dá-se bem em climas como o continental, ao sol.

45. Heliotropo

É especialmente indicada para jardins quentes. Prospera em locais protegidos com solos ricos em nutrientes e boa drenagem. Esta planta dá-se bem em climas como o mediterrânico, ao sol.

46. Hibisco

Flor grande com apenas um estambre. Deve estar protegido dos ventos frios. Esta planta dá-se bem em climas como o tropical, ao sol.

47. Jacinto

Bolbosa primaveril de grande duração. Necessita solo profundo. Esta planta dá-se bem em todos os climas, ao sol e em sol-sombra.

48. Lobélia

Destaca-se mais plantada em maciços e parterres ou rocalhas. O solo deve ser rico e húmido. Esta planta dá-se bem em climas como o continental, ao sol e meia sombra.

49. Minutisa

Para o dianthus, o solo deve ser ligeiramente alcalino. Atenção ao vento. Esta planta dá-se bem em todos os climas, ao sol.

50. Muguet

O muguet (na imagem abaixo) prospera em solos ricos em nutrientes. O frio favorece o seu aspeto romântico e delicado. Esta planta dá-se bem em climas como o atlântico, à sombra.