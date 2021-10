Em Portugal, existem milhares de pessoas que ingerem uma quantidade insuficiente de proteínas saudáveis, de fruta e de vegetais, como recomenda a dieta mediterrânica, uma aliada comprovada do coração. Para combater as doenças cardiovasculares, uma das principais causas de morte, é aconselhada, uma alimentação rica em vegetais, em peixe, em fruta e em ácidos gordos monoinsaturados. Essa é uma das seis regras preventivas que o projeto informativo Cardio 365º, onde encontra mais receitas saudáveis, aponta.

1. Bolinhos de fruta e aveia

Para o pequeno-almoço, como snack ou até como sobremesa, fornecem apenas 56 calorias por unidade, o que os torna numa opção saudável, até para levar para o local de trabalho para uma pausa a meio da manhã ou para o lanche da tarde. Não demoram mais de 45 minutos a preparar. Para conhecer os ingredientes necessários e o modo de confeção desta receita, clique aqui.

2. Salada de quinoa, feijão preto e manga

Recomendada pelos especialistas da Heart and Stroke Foundation of Canada, uma fundação canadiana que combate as patologias do foro cardiovascular, também tem a vantagem de ser nutricionalmente equilibrada. Uma dose desta salada não ultrapassa, em média, as 160 calorias. Além de proteína saudável, também fornece fibras e hidratos de carbono. Para conhecer os ingredientes necessários e o modo de confeção desta receita, clique aqui.

3. Frango assado com ameixas

A carne de aves, por norma mais magra, é uma das melhores opções para um aporte de proteínas mais são. Validada pelos nutricionistas que colaboram com a Heart Foundation, uma fundação sediada na Nova Zelândia, esta é uma deliciosa forma de a saborear. Para conhecer os ingredientes necessários e o modo de confeção desta receita, clique aqui.

4. Lombo de porco com ervas, maçã e salada de chicória

Apesar de ter a (má) fama de não ser uma carne saudável, desde que seja magra e consumida com conta, peso e medida, a carne de suíno não deve ser excluída da alimentação. Esta receita, que fornece 215 calorias e 23 gramas de proteínas por dose, é o exemplo disso. Para conhecer os ingredientes necessários e o modo de confeção desta receita, clique aqui.

5. Gelado de banana

Aprovada e recomendada pela organização britânica Heart UK, é uma forma perfeita e (muito) saborosa de encerrar um almoço ou um jantar. Para a preparar, necessita apenas de três ingredientes. No caso de pretender eliminar as avelãs, precisará apenas de dois. Uma porção contém, em média, 144 calorias. Para conhecer as quantidades necessárias e o modo de confeção desta receita, clique aqui.