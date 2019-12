4. Aveia

A aveia é um dos cereais mais saudáveis e uma boa fonte de muitas vitaminas, minerais e fibras como os beta-glucanos. Esta fibra solúvel oferece inúmeros benefícios à saúde como diminuição do colesterol, melhor saúde cardiovascular e contribui para uma melhor absorção do açúcar no sangue. Além disso a aveia tem um grande promove a saciedade, reduzindo o apetite e, desta forma, contribui para uma menor ingestão de calorias. Adicione aveia aos seus bolos e bolachas caseiras.

5. Chocolate negro

Se for consumido de forma moderada, o cacau pode proporcionar benefícios poderosos à saúde, sendo especialmente protetor contra doenças cardíacas. Além disso um quadrado de chocolate negro com pelo menos 70% de cacau depois do jantar fornece minerais (como ferro, magnésio, manganês, entre outros), antioxidantes, e outras substâncias ativas que melhoram a circulação sanguínea, diminuem a pressão arterial e protegem as células das oxidações do organismo.

Por outro lado, contém cafeína e teobromina que estimulam a função cerebral.

Um artigo da nutricionista Catarina Sofia Correia, da Clínica Tejo Saúde, Parceira Fitness Hut - Grupo VivaGym.