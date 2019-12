Preparação

1. Pré-aqueça o forno a 200ºC.

2. Triture os cajus até ficarem em farinha. Numa taça misture os cajus, o açúcar de coco, o gengibre, a canela, o bicarbonato de sódio e a farinha de grão.

3. Junte depois o café e o óleo de coco derretido e misture bem.

4. Forre um tabuleiro com papel vegetal. Forme bolinhas de massa com a ajuda de uma colher de gelado.

5. Leve ao forno durante 15 min a 170ºC.

Rabanada no forno com laranja e canela

Ingredientes para 10 fatias de pão:

- 500ml de leite

- 4 ovos

- 170g de xarope de tâmaras

- 3 dl de água

- 1 casca de laranja

- 1 pau de canela

Preparação

1. Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2. Coloque as fatias de pão num tabuleiro e regue com leite frio, de modo a ficarem bem demolhadas.

3. De seguida, bata os ovos. Escorra as fatias de pão, uma de cada vez, e passe pelos ovos batidos, colocando-as num tabuleiro untado com azeite.

4. Leve ao forno durante cerca de 20 minutos, virando a meio do tempo.

5. Entretanto, prepare a calda:

6. Misture o xarope com a água, o pau de canela e a casca de laranja, leve ao lume e deixe ferver durante três minutos. Retire do lume, remova a casca da laranja e o pau de canela e deixe arrefecer.

7. Por fim, sirva as rabanadas regadas com a calda e polvilhe com raspas de laranja e canela em pó.

Lombos de bacalhau fresco no forno com crosta de chutney de tomate e nozes e quinoa salteada com legumes

Ingredientes para 6 pessoas:

- 6 lombos de bacalhau fresco

- 6 colheres de sopa de chutney de tomate

- 60g de nozes

- 1 chávena e meia de quinoa branca

- 2 cenouras

- 200g de brócolos

- 3 dentes de alho

- Azeite

- Sal

- Pimenta

Preparação

1. Pré-aqueça o forno a 200ºC.

2. Pique grosseiramente nozes num processador verta para uma taça. Junte o chutney de tomate, o sal e a pimenta e barre sobre os lombos de bacalhau.

3. Coloque um fio de azeite no fundo de um tabuleiro, junte os lombos de bacalhau e leve ao forno durante cerca de 15 minutos.

4. Entretanto prepare a quinoa. Coloque a quinoa num tacho com os brócolos cortados em floretes pequenas e cubra com água. Tempere com sal, tape e cozinhe durante cerca de 10 minutos ou até que a água se tenha evaporado.

5. Entretanto descasque as cenouras e corte-as em cubinhos muito pequenos. Pique os alhos e coloque-os numa frigideira com um fio de azeite. Junte as cenouras e salteie em lume médio. Junte os brócolos e a quinoa e envolva.

6. Sirva a quinoa salteada com os lombos de bacalhau fresco e prepare-se para começar a gostar de outras misturas de sabores.

As explicações são da nutricionista Catarina Sofia Correia, da Clínica Tejo Saúde Bobadela, parceira do Fitness Hut - Grupo VivaGym.