3 alimentos sirt que deve passar a comer mais

A Dieta Sirt está em voga e são muitos os alimentos mais poderosos do regime hipocalórico que muitas celebridades já seguem. Ainda assim, há três ingredientes ricos em sirtuína que podem potenciar o emagrecimento e beneficiar a sua saúde, que muitos especialistas aconselham. Descubra, de seguida, quais são, a que é que fazem bem e as melhores formas de os ingerir para potenciar os seus efeitos.

1. Cacau

Rico em flavonoides, melhora a pressão arterial, o fluxo sanguíneo, o controlo de açúcar no sangue e o colesterol. Estudos defendem ainda os seus efeitos positivos na prevenção e no tratamento de doenças como a diabetes e o cancro. Também melhora a memória. Use-o na sua versão mais pura, para aromatizar preparados como as papas de aveia, por exemplo, em substituição do açúcar. Também combina bem com o café.

2. Chá verde

Está ligado a taxas muito baixas de doenças coronárias e de cancro comum, tendo ainda propriedades termogénicas, aumentando a quantidade de energia que o corpo queima, ajudando na perda de gordura, mas mantendo o músculo. Beba-o preferencialmente morno ou frio. Se tem tendência a esquecer-se de beber água ao longo do dia, procure beber chá.

3. Açafrão

Conhecido como o ouro indiano, tem propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, devido a conter curcumina, um poderoso sirt. Utilize-o para enriquecer pratos de arroz, guisados, estufados, caldeiradas e até sopas. Não precisa de o usar em grandes quantidades. Se não gosta particularmente do sabor, junte apenas uma pitada. Também pode ser adicionado a batidos e sumos detox.