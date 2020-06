Na verdade, à medida que aprofundaram a sua investigação neste campo, os autores descobriram que as melhores fontes de sirts encontram-se na alimentação dos povos que apresentam a menor incidência de doenças e de taxas de obesidade do mundo, como é o caso dos índios americanos Kuna ou dos os japoneses de Okinawa, conhecidos pela sua grande longevidade.

Dieta mediterrânica e alimentos sirt são compatíveis?

A pergunta impõe-se. Curiosamente, mais do que a contagem de calorias, a dieta tradicional mediterrânica é aquela que reúne mais consenso para a perda de peso, pois contém sirts potentes, como o azeite virgem ou o vinho tinto. Dizem-nos desde pequenos que a fruta, os legumes e os alimentos de origem vegetal são benéficos, porque contêm vitaminas e antioxidantes.

Mas há mais! Também são bons, porque introduzem um certo stresse nas nossas células, através dos polifenóis. Como é que o nosso corpo reage a isto? Estimulando as nossas vias de reação ao stresse, os genes da sirtuína. A cantora Adele, a cozinheira e antiga modelo Lorraine Pascale e a manequim e automobilista Jodie Kidd, seguidoras desta dieta, acabaram por compreender isto, com êxito.

O que devemos comer?

Se a Adele consegue, nós também! A cantora inglesa nunca fez questão de emagrecer para seguir os padrões de beleza impostos, principalmente, às famosas. Contudo, a britânica voltou a ser notícia aquando do lançamento do álbum "25" por ter feito dieta e perdido 30 quilos. Em entrevista à revista norte-americana People, a intérprete de "Hello" explicou como o conseguiu.

A cantora contou ter perdido todos esses quilos ao longo de dois anos, mas não por causa da estética. "Nunca me quis parecer com as modelos das capas de revistas. Represento a maioria das mulheres e estou muito orgulhosa disso. Se decidi mudar o meu corpo foi estritamente por razões de saúde", declarou. Para o conseguir, a celebridade adotou novos hábitos.

Para além de deixar de fumar, aderiu ao vegetarianismo e largou o sedentarismo. O pilates foi um grande aliado para movimentar o corpo e ajudou Adele a fazer as pazes consigo mesma. O resultado, segundo ela, foi o reencontro com o bem-estar. "Comecei a sentir-me cada vez melhor, tanto física quanto mentalmente", disse, ao frisar a importância de ter seguido a dieta ao lado do marido.

Na opinião da cantora, que já atuou na Altice Arena, na altura Meo Arena, em Lisboa, o facto de terem feito a dieta a dois tornou o processo de perda de peso mais fácil. Os alimentos sirt não só estimulam o nosso gene magro, como ainda respondem às sete principais sensações de sabor. Estes são os sete tipos de ingredientes que deve privilegiar no dia a dia.

1. Alimentos doces

Morangos e tâmaras são dois dos que deve privilegiar.

2. Alimentos salgados

Aipo e peixe são dois dos que deve ingerir.

3. Alimentos ácidos

Os morangos fazem parte dos que os especialistas recomendam.

4. Alimentos amargos

Cacau, couve-galega, chicória, azeite virgem extra e chá verde são dos que também deve privilegiar.

5. Alimentos acres

Malaguetas e azeite virgem extra são dos que os especialistas recomendam.

6. Alimentos adstringentes

Chá verde e vinho tinto são dois que deve consumir mas com moderação.

7. Alimentos deliciosos

Soja, peixe e carne são três dos ingredientes a ingerir com regularidade.