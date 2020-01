Em mais de uma dezena de comunicados oriundos de diferentes organismos, as autoridades deram a conhecer a decisão de se adiar até 11 de fevereiro o regresso às aulas nas 10 instituições do ensino superior.

A medida é divulgada poucas horas depois de ter sido anunciado o adiamento do reinício das aulas nas escolas do ensino não superior pelo menos durante uma semana, com as autoridades a aconselharem os centros de apoio pedagógico complementar particulares e as instituições da educação contínua a adotarem a mesma decisão.

O Instituto de Ação Social recomendou também “aos encarregados de educação com condições de cuidar das crianças em casa para que, após os feriados do Ano Novo Lunar, façam o máximo possível para manter as crianças em casa, deixando provisoriamente de as colocar nas creches”, ressalvando, contudo, que “as creches subsidiadas irão manter-se abertas para continuar a prestar serviços às crianças e encarregados de educação com necessidade dos serviços em causa”.

A Direção dos Serviços de Educação informou ainda que a partir de hoje, até março, “todas as competições escolares e atividades realizadas” por aquela entidade “vão ser suspensas ou adiadas”.

O Instituto de Desporto decidiu igualmente encerrar ao público as instalações desportivas afetas àquele organismo a partir de hoje, sem data prevista para reabertura daqueles espaços.