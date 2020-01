Além dos casos confirmados, há mais de 1.000 casos suspeitos relatados várias províncias do país, indicou a Comissão Nacional de Saúde da China.

O jornal South China Morning Post, que cita o Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista, dá conta de 26 mortos e 878 casos de infeção.

Uma das mortes terá ocorrido longe do epicentro do vírus, em Heilongjiang, perto da fronteira com a Rússia, disseram hoje autoridades locais à agência de notícias France-Presse (AFP).

Para conter a propagação do vírus, as autoridades chinesas alargaram hoje a quarentena e encerraram os transportes de 13 cidades e condados na província de Hubei, que tem Wuhan como capital, afetando mais de 40 milhões de pessoas.

Autoridades de saúde alertaram já a população que deve evitar reuniões familiares e eventos públicos durante o período de Ano Novo Lunar, que começa no sábado.

A história da proliferação do vírus em imagens

O surto surge numa altura em que milhões de chineses viajam, por ocasião do Ano Novo Chinês, a principal festa das famílias chinesas, equivalente ao natal nos países ocidentais.