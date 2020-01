Mais de 40 milhões de chineses estão isolados nas suas cidades, esta sexta-feira (24.01), depois da imposição de restrições de transporte em outras quatro localidades para evitar a propagação do coronavírus, que já matou 26 pessoas e contaminou outras 800 no gigante país asiático.

Ao todo, 13 prefeituras adotaram medidas de isolamento na região de Wuhan (centro), a metrópole de 11 milhões de habitantes, onde se detetou o vírus em dezembro.

O novo vírus, que causa pneumonias virais foi detetado na China no final de 2019. Além da China, foram já detetados casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Vietname, Japão e Estados Unidos.

O Comité de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu não declarar, para já, emergência de saúde pública global, receando que seja demasiado cedo.

A história da proliferação do vírus em imagens

Cidades em quarentena

As autoridades chinesas consideram que o país está no ponto "mais crítico" no que toca à prevenção e controlo do vírus e colocaram em quarentena, impedindo entradas e saídas, três cidades onde vivem mais de 18 milhões de pessoas — Wuhan, a as vizinhas Huanggang e Ezhou.

Num esforço sem precedentes para tentar travar a propagação, cancelaram também as comemorações do Ano Novo chinês em várias localidades, incluindo a capital, Pequim.