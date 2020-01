De acordo com uma nota publicada pela embaixadora Tânia Romualdo, “no geral” os estudantes cabo-verdianos na China “estão bem e não se regista nenhum caso” daquele novo vírus no seio da comunidade, que está dispersa por “todo o território” chinês.

“E mesmo nos casos em que residem na mesma cidade não se podem encontrar pois estão restringidos aos 'campus' das respetivas universidades que, na sua maioria, estão em ‘lockdown’ [isolamento]”, lê-se na mensagem divulgada ao início da tarde pela embaixadora de Cabo Verde.

Segundo a diplomata, as universidades frequentadas pelos jovens cabo-verdianos introduziram “medidas preventivas e de controlo”, com os espaços a serem desinfetados regularmente e os alunos “observados, duas vezes por dia, nomeadamente através do controlo da temperatura”.

“Temos vindo a manter também contactos individuais pois entendemos que na presente conjuntura uma voz amiga e umas palavrinhas em crioulo ajudam a levantar um pouco o ânimo”, acrescentou Tânia Romualdo.

Uma informação anterior da embaixada de Cabo Verde refere que há 16 estudantes cabo-verdianos em Wuhan, em universidades diversas e nas respetivas residências universitárias.