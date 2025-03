A rainha Letizia iniciou, esta terça-feira, 25 de março, o seu primeiro dia de trabalho da viagem que fez a Cabo Verde, onde permanecerá até quinta-feira.

A viagem concentra-se na luta contra a violência de género, no desenvolvimento integral e na economia azul.

Depois de aterrar, na segunda-feira, no Aeroporto Nelson Mandela, na Ilha de Santiago, e ser recebida por diversas autoridades, a monarca encontrou-se, esta terça-feira, com agentes humanitários que trabalham no arquipélago e visitou uma cooperativa de costura e abrigos para vítimas de abusos.

Foi em Santa Cruz que Letizia visitou a Cooperativa de Corte e Costura de Cidade de Pedra Badejo para conhecer o projeto 'Empoderamento Feminino e Autonomia Económica'.

Acompanhada pela delegação de autoridades, a rainha visitou um abrigo para vítimas de violência de género para saber mais sobre o acesso a recursos e os cuidados de qualidade para mulheres e meninas vítimas deste tipo de violência.

Mais tarde, em Porto Mosquito, aprendeu mais sobre o programa piloto para localizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Cabo Verde, com foco na redução das desigualdades e na promoção do desenvolvimento integral da comunidade rural de Porto Mosquito, em parceria com as Nações Unidas.

Esta é a terceira visita oficial da rainha a Cabo Verde e a sua terceira viagem de cooperação à África Subssariana, depois do Senegal em 2017 e de Moçambique em 2019.

