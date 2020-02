Outras tecnologias permitem aos idosos contornar problemas como a solidão, dando-lhes hipótese de comunicarem com as famílias ou cuidadores, sempre com a ressalva de que "as soluções digitais não conseguem replicar a interação humana, mas podem manter as ligações", disse Julie Taylor.

Projetos portugueses como a Hope Care são exemplo de tecnologia que pode responder às necessidades de uma população com cada vez mais idosos, que permite aos profissionais de saúde acompanharem à distância os doentes.

Um dos fundadores da empresa, José Paulo Carvalho, afirmou que o projeto já funciona com doentes de Coimbra com doença pulmonar obstrutiva crónica que usam em casa monitores que permitem aos médicos avaliar o seu estado à distância, o que significou já uma redução de 30% nas idas às urgências.