O Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Assistência (NICE, em inglês), uma autoridade independente responsável pela promoção da saúde pública no Reino Unido, concluiu que o semaglutido, comercializado sob o nome comercial Wegovy, é seguro, eficaz e acessível no tratamento do excesso de peso, escreve a BBC. Administrado através de uma injeção na pele, o medicamento aumenta a saciedade, levando os doentes a ingerirem menos alimentos.

O NICE baseia-se em evidência científica para dizer que o semaglutido pode ajudar pessoas com obesidade a reduzir o seu peso em mais de 10%, quando implementado concomitantemente com mudanças relacionadas com o estilo de vida. E por esse motivo decidiu aprová-lo para o tratamento da obesidade, sendo o primeiro país na Europa a fazê-lo.

Será recomendado em pessoas com pelo menos uma condição de saúde relacionada com o peso, bem como por aqueles que têm um índice de massa corporal (IMC) que os coloca em níveis de pré-obesidade ou obesidade. O IMC é calculado dividindo o peso (em kg) pela altura ao quadrado (em metros). Entre as condições relacionadas com o peso listadas pelo NICE estão a pré-diabetes, a diabetes tipo 2, hipertensão, doença cardiovascular ou apneia obstrutiva do sono.

Elon Musk admitiu recentemente no twitter ter usado o produto.

Qual a diferença do semaglutido da Wegovy e do semaglutido do Ozempic que esgotou em Portugal?

O semaglutido é um medicamento que também pode ser encontrado no fármaco para a diabetes Ozempic, mas, ao contrário do Ozempic - que se destina a pessoas com diabetes tipo 2 - o Wegovy é recomendado especificamente na perda de peso.

O fármaco funciona como um inibidor de apetite, imitando uma hormona que é libertada no organismo depois de nos alimentarmos, provocando a sensação de saciedade e ajudando a reduzir a ingestão de calorias.

As injeções semanais de Wegovy terão que ser prescritas por um especialista, e o indivíduo só poderá tomar o medicamento durante no máximo dois anos, informa a BBC.

A empresa farmacêutica Novo Nordisk, que fabrica o Ozempic e Wegovy, diz que os produtos só devem ser usados após recomendação e prescrição médica. Tal como todos os medicamentos, o semaglutido pode causar efeitos secundários como náuseas, dor de estômago, vómitos e diarreia.

Além disso, a rápida perda de peso promovida pelo fármaco tem sido associada a uma má aparência da pele, bem como ao aparecimento acelerado de rugas, o que a revista Vogue chamou de "Cara Ozempic".