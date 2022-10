O Ozempic, um fármaco comercializado pela Novo Nordisk, indicado para diabéticos tipo 2, está esgotado há vários meses alegadamente por estar a ser prescrito para combater o excesso de peso.

Segundo declarações de Jorge Dores, médico endocrinologista e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, há médicos que estão a prescrever este fármaco "a pessoas com obesidade, mas também com alguns quilos a mais", ou seja, "é utilizado do ponto de vista estético".

"Este problema andará à volta de 30 a 40% de prescrições off-label, isto é para pessoas em que não está formalmente indicado o tratamento com Ozempic", disse à RTP.

O valor do medicamento é de 120 euros, mas com a comparticipação do Estado o custo do fármaco ronda os 12 euros.

Segundo o laboratório, com sede na Dinamarca, o problema da falta de disponibilidade do fármaco manter-se-á pelo menos até 2023.

Atualmente não existe nenhum fármaco contra a obesidade comparticipado em Portugal.

O que é o Ozempic?

O Ozempic é um medicamento para a diabetes utilizado, em conjunto com dieta e exercício, no tratamento de adultos cuja diabetes tipo 2 não se encontre satisfatoriamente controlada, segundo informações da Agência Europeia do Medicamento (EMA).

"O Ozempic pode ser utilizado em monoterapia (medicamento único) em doentes que não possam tomar metformina (outro medicamento para a diabetes). Pode também ser utilizado como adjuvante (complemento) de outros medicamentos para a diabetes. O Ozempic contém a substância ativa semaglutido", indica.

O Ozempic está disponível na forma de solução injetável em caneta pré-cheia e só pode ser obtido mediante receita médica. É injetado sob a pele no abdómen, na coxa ou na parte superior do braço.

Os estudos demonstraram que o Ozempic é eficaz na redução dos níveis de glicose no sangue, bem como na redução do risco de complicações de saúde em doentes com diabetes tipo 2.

