O Wegovy acaba de chegar às farmácias portuguesas. Que fármaco é este?

O Wegovy contém a mesma substância ativa que o Ozempic – o semaglutido – mas em doses específicas e aprovadas para o tratamento da obesidade. É um medicamento muito aguardado, pois representa uma ferramenta adicional e eficaz no combate à obesidade, tendo demonstrado, na dose de 2,4 mg, reduzir o peso corporal em 16%, em média, em pessoas com obesidade sem diabetes.

Destaca-se ainda por ser o único fármaco da sua classe que demonstrou reduzir eventos cardiovasculares em pessoas com obesidade e sem diabetes, mas com risco cardiovascular aumentado.

Que outros benefícios tem este fármaco?

O Wegovy demonstrou reduzir o risco de morte por eventos cardiovasculares, como AVC e enfartes agudos do miocárdio, na obesidade. Essa evidência foi obtida através do estudo SELECT, um ensaio clínico robusto que envolveu mais de 17 mil pessoas com obesidade e elevado risco cardiovascular, mas sem diabetes. Os resultados mostraram uma redução de 20% nos eventos cardiovasculares.

Além disso, há evidência de benefício na redução da insuficiência cardíaca e na redução da progressão da doença hepática metabólica em doentes com obesidade. Ou seja, trata não só a obesidade, mas também várias das suas complicações.

Mais formação para médicos A médica endocrinologista Carolina Neves sublinha a necessidade de se reforçar a formação dos profissionais de saúde: “Com mais fármacos à disposição impõe-se a necessidade de formação, atualização e preparação dos médicos para a abordagem integrada e disciplinar que a obesidade exige”. É neste contexto que surge o curso “Obesidade e peso não são o mesmo: a verdade atual sobre a doença”, uma formação especialmente concebida para médicos envolvidos no tratamento da obesidade, que promete derrubar mitos, atualizar conhecimentos e fornecer ferramentas práticas para uma abordagem mais empática, individualizada e eficaz da doença. Reconhecido pelo programa de formação da Obesity Canada e promovido em Portugal pela Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM), este curso será conduzido pelas médicas Joana Menezes e Carolina Neves, ambas especialistas em Endocrinologia e Nutrição, com vasta experiência clínica, científica e pedagógica, tanto em contexto nacional como internacional. A formação decorre em duas edições presenciais: nos dias 4 e 5 de abril, no Porto, e nos dias 11 e 12 de abril, em Lisboa. O programa inclui sessões teóricas e práticas, momentos de reflexão em grupo e partilha de experiências clínicas, simulações com role play, e um painel de discussão aberto à comunidade, com a participação especial dos apresentadores Vanessa Oliveira e José Carlos Malato, numa conversa sobre os estigmas sociais e a importância do apoio comunitário no combate à obesidade.

Numa altura em que os números apontam para uma prevalência crescente da obesidade, o que representa a chegada deste fármaco a Portugal?

É um momento importante. Ter à disposição novos medicamentos para o tratamento da obesidade é uma mais-valia para os profissionais de saúde e, sobretudo, para os doentes. É entusiasmante, porque permitirá melhorar o prognóstico, evitando a evolução para várias complicações associadas à obesidade.

Os médicos estão preparados para utilizar este novo fármaco?

É fundamental apostar na capacitação dos profissionais de saúde, para que saibam identificar os doentes que realmente beneficiam deste tratamento e possam garantir um acompanhamento adequado. O sucesso depende de uma abordagem integrada e multidisciplinar, envolvendo diferentes especialidades e áreas de intervenção. Felizmente temos cursos médicos no sentido de ensinar uma abordagem mais integrada, empática e atualizada desta doença crónica.

Carolina Neves, médica endocrinologista Carolina Neves, médica endocrinologista

Este novo fármaco pode ainda ser utilizado em determinadas crianças?

Há um fator adicional que distingue este medicamento. O Wegovy está aprovado para o tratamento da obesidade em adolescentes a partir dos 12 anos. Até agora, apenas podíamos utilizar o Saxenda em crianças. A possibilidade de administrar um fármaco eficaz, de toma semanal, nesta faixa etária representa um avanço significativo no tratamento da obesidade juvenil.

O Wegovy apresenta resultados clínicos e benefícios que nenhum outro fármaco tinha demonstrado até agora. Isso marca uma diferença substancial, e qualquer clínico que acompanhe estes doentes estava ansioso por poder prescrevê-lo em Portugal a quem realmente dele necessita.