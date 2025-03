Com o avanço da investigação e a chegada iminente de novos fármacos para o tratamento da obesidade a Portugal, torna-se urgente reforçar a formação dos profissionais de saúde. A médica endocrinologista Carolina Neves sublinha essa necessidade: “Com mais fármacos à disposição impõe-se a necessidade de formação, atualização e preparação dos médicos para a abordagem integrada e disciplinar que a obesidade exige”.

É neste contexto que surge o curso “Obesidade e peso não são o mesmo: a verdade atual sobre a doença”, uma formação especialmente concebida para médicos envolvidos no tratamento da obesidade, que promete derrubar mitos, atualizar conhecimentos e fornecer ferramentas práticas para uma abordagem mais empática, individualizada e eficaz da doença.

Reconhecido pelo programa de formação da Obesity Canada e promovido em Portugal pela Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM), este curso será conduzido pelas médicas Joana Menezes e Carolina Neves, ambas especialistas em Endocrinologia e Nutrição, com vasta experiência clínica, científica e pedagógica, tanto em contexto nacional como internacional.

A formação decorre em duas edições presenciais: nos dias 4 e 5 de abril, no Porto, e nos dias 11 e 12 de abril, em Lisboa. O programa inclui sessões teóricas e práticas, momentos de reflexão em grupo e partilha de experiências clínicas, simulações com role play, e um painel de discussão aberto à comunidade, com a participação especial dos apresentadores Vanessa Oliveira e José Carlos Malato, numa conversa sobre os estigmas sociais e a importância do apoio comunitário no combate à obesidade.

Durante o curso, os formandos irão aprofundar o conhecimento sobre a obesidade enquanto doença crónica, progressiva e recidivante, aprendendo a reconhecer a influência de fatores genéticos, biológicos, ambientais, culturais e psicossociais no seu desenvolvimento. Serão também abordadas as mais recentes diretrizes clínicas, estratégias terapêuticas atuais e emergentes, incluindo intervenções comportamentais, farmacológicas e cirúrgicas, bem como o uso de tecnologias digitais e ferramentas de inteligência artificial no acompanhamento contínuo dos doentes.

A formação enfatiza ainda a importância de uma comunicação clínica baseada na empatia, no respeito e na ausência de estigmas, capacitando os médicos para criar ambientes de consulta mais humanizados, promovendo a adesão ao tratamento e melhorando os resultados clínicos.

“Exploraremos a obesidade como uma doença crónica e complexa, abordaremos a fisiopatologia, linhas de orientação, terapêuticas disponíveis (e futuras) e discutiremos como apoiar eficazmente os doentes e elaborar planos de tratamento individualizados e que respeitem as necessidades, crenças, vivências diárias e experiências individuais de cada um. Este curso centra-se na construção de uma nova narrativa, sublinhando a importância da empatia, respeito e cuidado individualizado para com a pessoa que vive com obesidade.”, explica a médica Joana Menezes.

“Temos como missão partilhar a nossa experiência e capacitar mais profissionais de saúde para abordar a obesidade à luz da evidência atual, usando as novas ferramentas terapêuticas de forma integrada com a multidisciplinariedade que esta doença exige. Acima de tudo, pretendemos que sejam os profissionais de saúde a liderar pelo exemplo, tratando os pacientes com a dignidade e o cuidado que merecem”, afirma Carolina Neves.

As inscrições são feitas através do site oficial da médica Joana Menezes, em www.joanamenezes.com. O custo de participação é de 395 euros e as vagas são limitadas.