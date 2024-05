O análogo GLP-1, semelhante ao glucagon, é uma classe de medicamentos utilizados no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade.

O semaglutide e liraglutide em dose elevada foram aprovados pela FDA como tratamento farmacológico da obesidade e pode ser prescrito a pacientes com excesso de peso e comorbidades. A utilização de análogos do GLP-1 foi objeto de estudo com resultados favoráveis de hemoglobina glicada, e perda de peso em pacientes com diabetes tipo 1.

O GLP-1 estimula a secreção de insulina após uma carga oral de glicose por meio do efeito incretina.

Na diabetes tipo 2, este processo pode ser atenuado ou mesmo inexistente. No entanto, a utilização de níveis farmacológicos de GLP-1 pode reativar a excreção de insulina.

Os benefícios desta forma de terapia para tratar a diabetes tipo 2 incluem esvaziamento gástrico mais lento e a inibição da produção de glucagon pelas células alfa pancreáticas se os níveis de açúcar no sangue estiverem altos. Além disso, os análogos do recetor GLP-1 podem diminuir a apoptose das células beta pancreáticas enquanto promovem a sua proliferação.

Esta classe de medicamentos demonstrou também promover uma perda de peso média de 2,9 Kg em comparação com o placebo, além de reduzir a pressão arterial sistólica e diastólica e o colesterol total.

Em termos de efeitos cardiovasculares, os análogos de GLP-1 podem melhorar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, a contratilidade miocárdica, o fluxo sanguíneo coronário, o débito cardíaco e a função endotelial enquanto reduzem o risco de enfarte ou evento cardiovascular.

Análogos GLP-1

Dulaglutide

Albiglutide

Liraglutide

Semaglutide

Tirpezatide

A utilização destes fármacos deve ser sempre acompanhada pelo médico e por uma equipa multidisciplinar que se foque nas alterações de estilo de vida, como a alimentação, exercício físico e sono.

Um artigo do médico Miguel Afonso, gastroenterologista e diretor da Gastroclinic.