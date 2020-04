Os sintomas mais comuns da COVID-19 em Portugal são a tosse (presente em 52% das pessoas com a infeção), febre (37%), dores musculares ou mialgias (27%), cefaleia (25%), fraqueza generalizada (20%) e dispneia ou dificuldade respiratória (15%), segundo dados do último boletim epidemiológico publicado pela Direção-geral da Saúde à data de fecho da edição deste artigo.

Mas há outros sinais e sintomas que podem denunciar a presença da infeção, mas que não são exclusivos da infeção, isto é, podem co-ocorrer por outros motivos e em outras doenças.

A Ordem dos Médicos salienta "que a doença pode ser assintomática, leve, moderada, grave ou muito grave e que, quando se expressa, fá-lo através de quadros clínicos com uma grande diversidade de sintomas", indicando exemplos: febre, tosse, dispneia, odinofagia, cansaço generalizado, mialgias, congestão nasal, mal-estar, cefaleias, náuseas, diarreia, anosmia, disgeusia, entre outros.

"Sabemos que a febre não está presente em 40% das situações e que a sua expressão é variável", refere ainda aquele órgão.

Os sintomas menos conhecidos

1. Anosmia e disgeusia

A perda de olfato e/ou paladar são sintomas comuns em pessoas com a COVID-19 na Europa, de acordo com um estudo coordenado por dois médicos otorrinolaringologistas vinculados à Universidade de Mons (Bélgica).

Este estudo realizado em 417 pacientes infetados (263 mulheres e 154 homens) com o novo coronavírus, mas de maneira "não grave", mostra que 86% apresentam problemas com o olfato (a maioria não sente mais nada) e que 88% têm distúrbios do paladar. Os distúrbios olfativos geralmente ocorrem ao mesmo tempo que os sintomas gerais (tosse, dor muscular, perda de apetite, febre) e os sintomas otorrinolaringológicos (dor facial, nariz entupido) da doença.

O estudo indica que quase metade dos indivíduos (44%) recupera o olfato em um período bastante curto de 15 dias. "Os outros pacientes devem manter a esperança" de recuperar o olfato "dentro de 12 meses", sendo a recuperação nervosa "um processo lento", de acordo com o comunicado de imprensa publicado pela Universidade de Mons (Umons).

Os dois especialistas que coordenaram o estudo, Jérôme Lechien e Sven Saussez, recomendam considerar o aparecimento da anosmia e disgeusia (perda parcial, ou total, do paladar) em pacientes sem histórico otorrinolaringológico como "um sintoma específico de infeção por COVID-19 ". Como medida de precaução, essas pessoas "devem ser consideradas potencialmente infetadas pela COVID-19 e, portanto, isoladas por um período mínimo de sete dias", mesmo que não desenvolvam nenhum dos outros sintomas característicos da doença.

2. Sintomas gastrointestinais, como vómitos e diarreia

Os sintomas menos conhecidos da COVID-19 foram abordados num editorial da revista médica British Medical Journal. Os seis autores do artigo citam estudos que apontam para que 2% a 40% dos doentes infetados tenham sintomas gastrointestinais, como vómitos ou diarreia.

3. Sinais neurológicos

Há também sinais neurológicos associados à infeção pelo vírus SARS-CoV-2, como acidente vascular cerebral isquémico e hemorrágico, tontura, dores de cabeça, distúrbios músculo-esqueléticos, estado mental alterado, síndrome de Guillain-Barré ou encefalopatia necrosante aguda.

4. Sinais cardíacos

Foram relatadas outras complicações associadas ao sistema cardiovascular, como arritmias, inflamação do miocárdio, miopericardite, insuficiência cardíaca, entre outras. "A dor no peito deverá alertar clínicos para a possibilidade de COVID-19", lê-se na publicação.

4. Sintomas oculares

Manifestações oculares como hiperemia conjuntival, quemose (edema da conjuntiva ocular) e aumento de secreções foram relatadas em até 32% dos pacientes infetados em uma série de casos chineses, refere o mesmo editorial.

5. Urticária

Em Itália, um estudo com 88 doentes mostrou que 20,4% da amostra desenvolveu problemas de pele como manchas ou urticária.

Em Espanha, também surgiram relatos de casos de erupções cutâneas, sobretudo nos pés, de doentes que testaram positivo para a COVID-19.

Ao El País, dois médicos espanhóis afirmaram terem recebido informações de casos de urticária espontânea em pacientes COVID-19.