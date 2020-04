1. Use roupas de manga comprida.

2. Apanhe o cabelo. Não use acessórios (relógios, brincos, pulseiras e ou anéis).

3. Caso tenha indicação para usar máscara, deve colocá-la antes de sair de casa.

4. Leve lenços descartáveis e use-os para cobrir os dedos quando tiver que tocar em alguma coisa.

5. Deite os lenços de papel para o lixo após a sua utilização.

6. Cubra a boca e o nariz com o cotovelo quando tossir ou espirrar.

7. Lave as mãos com sabão ou use desinfetante depois de tocar em qualquer objeto ou superfície.

8. Mantenha a distância mínima de dois metros das outras pessoas.

9. Evite usar transportes públicos.

10. Se levar o seu animal à rua, evite o contacto desnecessário com outros animais, pessoas ou objetos.