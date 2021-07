A sul-africana que alegadamente teria dado à luz 10 bebés no início de junho inventou a gravidez. Pai nunca viu as crianças e as autoridades de saúde dizem que não há evidências de que as crianças tenham existido.

A história correu mundo. Era um recorde mundial - 10 bebés numa única gravidez -, mas não passou de uma mentira. A mulher sul-africana que dizia ter dado à luz dez bebés inventou toda a história. O jornalista e editor do Pretoria News, o jornal que lançou a notícia e fotografias da suposta gravidez, diz que foi enganado e já veio pedir desculpa pela difusão do artigo que foi reproduzido por todo o mundo. Nenhum hospital local tem registo do nascimento das dez crianças. Segundo a imprensa internacional, Gosiame Thamara Sithole, 37 anos, foi detida no mês passado pelas autoridades na casa de um familiar nos arredores de Joanesburgo e conduzida para um serviço de psiquiatria hospitalar. Os rumores da farsa aumentaram quando o suposto pai das crianças disse "não acreditar que os dez filhos existam". Tebogo Tsotetsi comentou que duvidava da história da mulher, porque ainda não conhecia os "dez bebés" após várias tentativa para fazê-lo. A imprensa local escreve que um exame médico realizado no Hospital de Tembisa, em Gauteng's East Rand, concluiu que "não houve uma gravidez". "[O exame] também mostrou que não há quaisquer marcas físicas que indiquem a realização de uma cesariana recente", acrescenta. O Departamento Nacional de Saúde da África do Sul afirma que sua própria investigação concluiu que não há evidências de que as crianças existam. Várias autoridades pediram publicamente para que os sul-africanos deixem de fazer doações destinadas à família, que há um mês fez saber que vivia com dificuldades económicas.. Entretanto, Gosiame Thamara Sithole acusou familiares de aceitarem donativos de populares destinados aos bebés.