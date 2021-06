Gosiame Thamara Sithole, 37 anos, pode ter estabelecido um novo recorde mundial do Guinness ao dar à luz dez bebés esta segunda-feira, no Hospital de Pretória, na África do Sul. O anterior máximo pertencia a uma mãe do Mali, Halima Cisse, que teve nove filhos em maio desde ano em Marrocos.

Agora a sul-africana, que já era mãe de gémeos, pensava que teria oito filhos, mas foi surpreendida quando deu à luz 10 bebés no Hospital de Pretória.

"São sete meninos e três meninas", confirmou o pai, Teboho Tsotetsi, ao jornal sul-africano Pretoria News.

O parto, que foi feito através de cesariana, aconteceu às 29 semanas de gestação.

"O Guinness World Records tem conhecimento de que Gosiame Thamara Sithole deu à luz 10 gémeos", disse entretanto um porta-voz da organização ao jornal The Post. "Neste momento, ainda temos de verificar este recorde, mas a saúda da mãe e dos bebés é a prioridade".

Com o marido desempregado e 12 filhos nos braços, Gosiame Thamara Sithole pede ajuda a todos os que puderem contribuir e na África do Sul já circulam campanhas de angariação de fundos nos média e redes sociais.

"Deixei o meu trabalho cedo e decidi ficar em casa porque não conseguia lidar [com a situação]. Decidi parar mais cedo, porque o meu corpo já não aguentava mais", referiu a mãe.

Segundo Gosiame Thamara Sithole, a sua gravidez foi natural, não tendo sido submetida a tratamentos de fertilidade.