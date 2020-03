De acordo com o estudo do Imperial College de Londres, publicado após a entrevista coletiva de Johnson na segunda-feira à noite, a resposta moderada adotada até então pelo governo britânico teria reduzido o número de vítimas fatais de 500.000 - na ausência total de medidas - para 260.000.

O primeiro-ministro conservador pediu na segunda-feira à população que evite qualquer "contacto não essencial" e as "viagens desnecessárias", trabalhando de casa e não frequentando bares, restaurantes, teatros e outros eventos sociais.

As determinações não são obrigatórias e as escolas permanecem abertas no Reino Unido, que registra 1.543 casos confirmados - apesar de não realizar testes sistemáticos e reconhecer que o número de infctados é muito maior - e 55 mortos por coronavírus.

Os pesquisadores do Imperial College, um dos centros que trabalha para tentar desenvolver uma vacina contra a COVID-19, consideram que o confinamento voluntário permitirá ao Reino Unido limitar o número de mortes a "milhares ou dezenas de milhares". Na opinião de Azra Ghani, uma das investigadoras, o país pode registar quase 20.000 mortes pelo novo coronavírus.

Outro autor do estudo, Neil Ferguson, membro da equipa científico que aconselha Johnson, afirmou à rádio BBC que também transmitiu as suas conclusões ao governo americano, que reforçou as suas medidas. O principal desafio da nova estratégia, segundo o Imperial College, é manter as medidas "até que exista uma vacina disponível", o que poderia demorar 18 meses.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Portugal registou ontem a primeira morte por COVID-19, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido. Trata-se de um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse ontem a ministra, que transmitiu as condolências à família e amigos.

Há pelo menos 448 pessoas infetadas em Portugal, segundo o boletim diário de ontem da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O Governo português declarou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, na quarta-feira, a doença COVID-19 como pandemia, justificando tal denominação com os “níveis alarmantes de propagação e de inação”. O surto de COVID-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 7.000 mortos em todo o mundo.