O rei Carlos III visitou, esta quarta-feira, 19 de fevereiro, o Centre for Injury Studies no Imperial College London. Este centro reúne cientistas e médicos militares que, por seu turno, trabalham em conjunto para melhorar os tratamentos e a recuperação daqueles que foram feridos em combate devido a bombardeamentos.

A visita do rei teve como objetivo destacar o apoio do Reino Unido aos militares feridos na Ucrânia e perceber o que foi aprendido com conflitos anteriores, tais como no Afeganistão e no Iraque.

Durante a visita, o rei Carlos III viu uma demonstração de uma máquina que simulou a criação de ferimentos de combate para ver como a proteção adequada pode limitar os mesmos. Além disso, falou-se das pesquisas atuais sobre próteses e de um novo dispositivo que está a ser usado para testar a durabilidade de próteses para pernas.

O monarca teve ainda a oportunidade de conhecer estudantes ucranianos do Imperial College London, bem como representantes de organizações humanitárias, incluindo a UK-Med - uma ONG que fornece ajuda em conflitos e desastres - e departamentos do governo do Reino Unido envolvidos numa parceria médica internacional, incluindo funcionários do Ministério da Defesa e do Departamento de Saúde e Assistência Social.

O rei Carlos foi acompanhado pelo embaixador da Ucrânia no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, o general Valerii Zaluzhnyi.

