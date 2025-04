O príncipe Harry encontrou-se com militares feridos em guerra durante uma visita à Ucrânia, no âmbito do seu trabalho com veteranos, esta quinta-feira, dia 10.

O filho mais novo do rei Carlos III esteve no Superhumans Center, uma clínica ortopédica em Lviv que trata e reabilita soldados e civis. O centro providencia próteses, cirurgias reconstrutivas e ajuda física.

Nesta ocasião, Harry também conheceu Natalia Kalmykova, ministra ucraniana de assuntos com veteranos.

Harry - que durante 10 anos serviu o Exército Britânico - tem dedicado parte da sua vida à causa militar. Um dos seus projetos mais proeminente são os Invictus Games, competição desportiva criada em 2014 destinada a veteranos feridos (evento similar aos paralímpicos).

Leia Também: Fã grita para príncipe Harry à saída de tribunal em Londres