Joaquim da Dinamarca e Maria da Dinamarca encerraram os Invictus Games com uma rara selfie que foi depois foi publicada no Instagram.

O casal da família real dinamarquesa não faltou à competição desportiva destinada aos veteranos feridos em guerra criada pelo príncipe Harry e registaram esse momento.

De acordo com a People, o príncipe Joaquim e a princesa Maria moram com os filhos nos Estados Unidos e viajaram para o Canadá para apoiar os participantes dinamarqueses na competição.

"Obrigado aos Invictus Games", escreveram Joaquim da Dinamarca, de 55 anos, e Maria da Dinamarca, de 49, na legenda da selfie que foi partilhada na conta oficial de Instagram da casa real dinamarquesa.

"Foi uma ótima experiência", acrescentaram, sem deixar de lado o quanto estavam "orgulhosos dos participantes e das suas família e amigos".

Veja ainda na galeria algumas imagens do encontro do príncipe Harry com Joaquim e Maria da Dinamarca.

