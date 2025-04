O príncipe Harry foi surpreendido por uma fã à saída do tribunal em Londres, na terça-feira, dia 8 de abril, que fez questão de lhe mostrar o seu apoio.

Enquanto o guarda-costas levava o filho mais novo do rei Carlos III à pressa à saída do tribunal, uma mulher gritou: "Eu apoio-te, príncipe Harry."

De seguida relata o Mirror, a equipa de seguranças colocou-se entre Harry e a referida mulher, que acrescentou: "Vocês são membro da imprensa, são a razão pela qual ele já não está em Inglaterra."

De recordar que Harry esteve no tribunal para recorrer da decisão do ministério após lhe ser retirado o direito à proteção policial - a si e à família - enquanto estivesse no Reino Unido.

