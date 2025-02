O rei Carlos III vai aparecer num novo documentário da Amazon Prime Video, avançou a BBC.

As filmagens já começaram e o projeto deverá destacar o seu trabalho enquanto ativista ambiental no Reino Unido e no estrangeiro.

Há muito tempo que o rei é um defensor da natureza e das causas verdes, tendo explorado esses mesmos temas no seu livro de 2010 - 'Harmonia: Uma Nova Maneira de Olhar para o Nosso Mundo'.

Uma fonte do Palácio de Buckingham disse à BBC News que o rei estava "muito ansioso" para ver como os conceitos do seu livro poderiam ser transmitidos a novos públicos.

A decisão de fazer uma parceria com Amazon marca uma mudança para a família real, que normalmente trabalha com redes britânicas para aparecer no ecrã. A exceção são os duques de Sussex, Meghan e Harry, que têm um acordo multimilionário com a plataforma de streaming rival, Netflix.

As filmagens do documentário do rei Carlos estão a decorrer na Dumfries House, na Escócia. De acordo com o The Times, que noticiou a notícia em primeira mão, diversas plataformas foram consideradas antes da Amazon ser a selecionada.

O jornal acrescentou ainda que o filme deve ser lançado no final deste ano ou no início de 2026.

