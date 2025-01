Foi revelada uma nova fotografia do rei Carlos III a propósito do Burns Night, data que celebra a vida e obra do poeta escocês Robert Burns.

Na imagem, conforme poderá ver de seguida, o monarca posa na biblioteca do Castelo de Balmoral, uma sala que muito raramente é vista.

A fotografia é da autoria de Millie Pilkington e foi tirada no passado outono, indica a revista Hello!. O rei posa com o tradicional ornamento escocês.

Na imagem é possível ver a incrível coleção de livros forrados com capas de pele.

