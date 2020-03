"Há 30 profissionais infetados, sendo que 18 são médicos", referiu o secretário de Estado da Saúde, António de Lacerda Sales, numa conferência de imprensa esta terça-feira em Lisboa. "Estamos na fase de aceleração do contágio o que obriga à responsabilidade individual e coletiva", alertou o governante.

"Estamos a reforçar o número de profissionais de saúde" no SNS e na resposta à pandemia, frisou Lacerda Sales, que anunciou a autonomia das unidades de saúde para contratar profissionais e serviços sem necessidade de autorização prévia. "Foram recebidos pedidos para a contratação de cerca de 450 profissionais de várias classes", "muitos já autorizados pelo Ministério da Saúde", afirmou.

No que toca a recursos humanos, o governante anunciou que várias ordens - "médicos, enfermeiros, biólogos, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, dentistas e veterinários" - mostraram-se disponíveis para ajudar a responder ao surto, estando ainda a ser estudada a sua forma de integração no SNS.

"Neste momento temos mais de 1.800 médicos disponíveis para reforçar o Serviço Nacional de Saúde na resposta à epidemia, mais de 1.000 enfermeiros, entre outros profissionais de saúde, todos eles indispensáveis neste combate", disse o secretário de Estado, António Sales.

"O SNS 24 está mais forte e capaz de responder melhor. Continua a ser a entrada primordial no SNS", garantiu ainda o secretário de Estado que adiantou que na segunda-feira aquela linha recebeu 13 mil chamadas, um número recorde.

O governante confirmou que o país dispõe de 1.142 ventiladores no país, muitos deles preparados para serem usados na resposta ao surto. "Ao longo da semana vão ser distribuídos dois milhões de máscaras e 150 mil equipamentos de proteção individual" pelos profissionais de saúde, adiantou. "Foram ainda pedidos 250 ventiladores ao setor privado", informou, pedido esse que está a ser conduzido ministério da Defesa.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

"Não nos podemos esquecer do mais importante: de cuidarmos de cada um de nós, porque somos todos agentes de saúde pública", terminou o governante.

Questionada sobre o caso da Madeira noticiado hoje, Graça Freitas, disse, na mesma conferência, que os dados que dispõe atualmente remetem apenas para informações anteriores às 00h00 de hoje. Sobre o caso da grávida infetada que deu hoje à luz no Porto, a diretora-geral da Saúde comenta que o parto "prova que os serviços estão organizados de forma a dar as melhores repostas". "Está na neonatologia, está no sítio certo para que tudo corra bem", disse ainda.

"Tudo correu como estava programado, nas condições ideais de isolamento e espera-se, como a maior parte do artigos indicam, que esta criança não nasça infetada", indicou Graça Freitas, que disse ainda "teremos obviamente de acompanhar porque a ciência está a evoluir".

Atualmente há 448 casos confirmados de coronavírus em Portugal. Portugal registou ontem a primeira morte por COVID-19, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido. Trata-se de um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse a ministra, na segunda-feira.

O Governo português declarou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, na quarta-feira, a doença COVID-19 como pandemia, justificando tal denominação com os “níveis alarmantes de propagação e de inação”. O surto de COVID-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 7.000 mortos em todo o mundo.