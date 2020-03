A ordem estabelece "a suspensão de abertura ao público de todos os hotéis e alojamentos semelhantes, alojamentos turísticos e outros alojamentos de curta estadia, situados em qualquer parte do território nacional", diz o BOE.

A Espanha é o quarto país mais afetado pelo novo coronavírus, com 17.147 casos e 767 mortes.

Em Portugal, já se registaram, pelo menos, 785 casos deste coronavírus. Desde 1 de janeiro, já se registaram 6061 casos suspeitos, tendo 4788 sido infirmados, ou seja, não confirmados. Existem atualmente 24 cadeias ativas em Portugal, exatamente o mesmo número que ontem.

Até ao momento, há 4 mortes registadas.

A região Norte é aquela que regista o maior número de casos confirmados (381), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (278), da região Centro (86), do Algarve (25) e Alentejo (2). O boletim da DGS indica que a Madeira apresenta um caso positivo e os Açores três. Há nove casos no estrangeiro.

Os dados indicam que dos 785 casos confirmados, 89 estão internados (número idêntico ao de quarta-feira), dos quais 20 em unidades de cuidados intensivos. Assim sendo, do total de casos de COVID-19 em Portugal, apenas 15% estão hospitalizados. Mais de 88% dos doentes (696) estão a recuperar em casa.

Pelo menos 71 casos fora importados do estrangeiro: 23 de Espanha, 17 de Itália, 16 de França, 8 da Suíça, 2 dos Países Baixos, 1 do Reino Unido, 1 de Alemanha/Áustria, 1 de Andorra, 1 da Bélgica e 1 do Irão.