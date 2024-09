A HousingAnywhere, a maior plataforma de arrendamento de médio a longo prazo da Europa, revela de onde vêm os estudantes internacionais e jovens profissionais dispostos a mudar-se para Portugal. Estes números resultam de uma análise realizada a 404.606 utilizadores estrangeiros que procuraram alojamento em Portugal através deste site nos primeiros semestres de 2024 e 2023.

O estudo revela que 13,5% dos jovens que pretendem vir para Portugal são oriundos dos Estados Unidos da América. Segue-se a França, com 11%, e o top 3 é fechado pela Espanha, com 9,2%. A maioria dos países do top 10 está localizada na Europa, mas há alguns países de outros continentes — para além dos EUA, o Brasil (7,7%) e a Índia (3,5%) também fazem parte da lista.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, a Polónia registou um dos aumentos mais substanciais (39,5%), conquistando uma posição no top 10, atingindo 3,4% dos jovens internacionais. A Ucrânia e a Rússia também registaram aumentos substanciais, ocupando este ano a décima terceira e a décima sétima posição. No entanto, o número de cidadãos localizados nestes países que pretendem mudar-se para Portugal é de apenas 2,1% e 1,1% do número total, respetivamente.

Por outro lado, o Brasil seguiu a tendência contrária (-32,3%), ao cair da 2ª para a 6ª posição.