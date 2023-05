"O tabaco é constituído por mais de 4.000 substâncias e componentes químicos que representam das maiores ameaças à saúde geral a médio e longo prazo: desde doenças e dificuldades respiratórias, doenças cardíacas e cancro do pulmão. A saúde oral não é exceção e é, também, bastante afetada pelo tabagismo", explica o médico dentista Luís Corte-Real, diretor Clínico da Clínica Parque da Cidade.

No âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco, que se assinala quarta-feira, dia 31 de maio, este profissional de saúde lembra que, anualmente, mais de 8 milhões de pessoas morrem devido ao consumo de tabaco. Ao fim de cinco anos, deixar de fumar reduz 50% as hipóteses de desenvolver cancro oral.

Desde os problemas menores como as manchas nos dentes e a halitose - vulgarmente conhecida como mau hálito persistente - às doenças graves como o cancro oral, o consumo de tabaco tem um impacto significativo na saúde oral. Fumar diminui a capacidade do organismo combater infecções, tornando as gengivas mais suscetíveis à doença periodontal e aumenta o risco de cárie dentária, uma vez que o fumo do cigarro pode afetar o equilíbrio do pH da boca e a produção de saliva - que ajuda a proteger os dentes contra a cárie.

Para diminuir os efeitos do tabaco, é fundamental manter uma boa higiene oral - escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia com uma pasta dentífrica com flúor e usar fio dental diariamente - e faça exames dentários regulares, pois o médico-dentista pode identificar e tratar precocemente quaisquer problemas relacionados com o tabagismo. No entanto, deixar de fumar ou reduzir a quantidade de cigarros é a solução mais viável e saudável para reduzir os riscos associados a este problema.

“A melhor maneira de diminuir os efeitos negativos do tabagismo na saúde oral é, mesmo, parar de fumar. Procure um profissional de saúde - como um médico ou dentista - para obter orientação. Pode ser um enorme desafio, mas há muitos recursos disponíveis, como programas de cessação do tabagismo, terapias de substituição de nicotina, entre outros", garante o médico dentista.